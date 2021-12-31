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Yerel Antalya'da tarihi eser kaçakçısının üzerinden servet çıktı
Yerel

Antalya'da tarihi eser kaçakçısının üzerinden servet çıktı

Serik ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin üzerinden yüzlerce parça çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 05:36:00 -
Antalya'da tarihi eser kaçakçısının üzerinden servet çıktı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde bugün tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Üzerinden adeta bir servet çıktı

Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli S.Y.’nin üzerinde yapılan aramada, madalyon, 8 heykel, 9 yüzük, 7 mühür, 13 takı, 19 figür ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 302 sikke ele geçirildi. S.Y. savcı talimatıyla ekipler tarafından gözaltına alındı.

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