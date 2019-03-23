Antalya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Turizm Bölgesi'nde yabancı turistlere tarihi eser satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı. Tarihi eserleri Y.K, İ.O, C.K, T.A, N.A. ve A.Ü'nün satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç, Manavgat D-400 kara yolunda durduruldu. Araçtaki aramada, üzerinde haç figürü bulunan ve bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli deri kitap ile el yazması ele geçirildi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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