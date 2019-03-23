0553 313 94 23

Antalya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:04
Antalya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Turizm Bölgesi'nde yabancı turistlere tarihi eser satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Tarihi eserleri Y.K, İ.O, C.K, T.A, N.A. ve A.Ü'nün satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç, Manavgat D-400 kara yolunda durduruldu.

Araçtaki aramada, üzerinde haç figürü bulunan ve bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli deri kitap ile el yazması ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:04
  1. Manavgat
  2. Antalya
  3. tarihi eser kaçakçılığı
  4. haç figürü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uysal : “Kamunun bir kuruşuna uzanan eli de derhal devre dışı bırakırım.”
    1. Başkan Uysal : “Kamunun bir kuruşuna..
    2. Otomasyon sektöründe teknik servis..
    3. Binlerce emekli bekliyordu! Pazartesi..
    4. Her bölgede yıkıcı deprem potansiyeli..
    5. Son bisikletleri almak için tribünden..
    6. Mustafa Cengiz: "Aldığımız sancağı..
    7. Kayyım sonrası hizmet patlaması
    8. Antalya’daaltın işlemeli 1400 yıllık..
    9. Tunceli, istihdamdaörnek oldu
    10. Niğde Hizmet İş Sendikasından Vefa..
    11. Öğrenciler huzurevi sakinleri ile spor..
    12. Çin’de yolcu otobüsü alev aldı: 26 ölü
    13. Mustafakemalpaşa’da istihdam rüzgarı..
    14. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    15. Af (ceza indirimi) yasası, EYT son..
    16. Sözleşmede özel madde! Ozan Kabak geri..
    17. Başkentte eğlence çağı başladı
    18. Çankaya’ya 280 yeni bahçıvan
    19. Yazıhan’da genç seçmenlere ‘Doğum..
    20. Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok