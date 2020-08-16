  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:44:29 -
Antalya'da şüpheli ölüm

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu.

Fener Mahallesi'ndeki parka giden vatandaşlar, bankın üzerinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, cesedin Hüseyin Akça'ya (60) ait olduğunu tespit etti.

Parkın yakınında bir apartmanda tek başına yaşadığı öğrenilen Akça'nın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Hüseyin Akça'nın bir hafta önce çevresindekilere sol kolunun ağrıdığını, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye gitmek istemediği söylediği öğrenildi.

- "Yüzünün mor olduğunu görünce sağlık ekiplerini aradım"

Vatandaşlardan Haydar Aligil, kuzenini oynaması için parka getirdiğinde şahsın hareketsiz şekilde durduğu görerek yanına gittiğini ifade ederek, "Bilinci açık olup olmadığına baktım. Aynı zamanda yüzünün mor olduğunu görünce sağlık ekiplerini aradım. Ekipler gelince şahsın öldüğünü belirledi. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat
Gündem

Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili skandal çıkışıyla ilgili ..
Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama
Dünya

Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama

Terör örgütü PKK ile etkili mücadelesine devam eden TSK’nın düzenlediği hava harekatında ölen iki terörist nedeniyle, ABD'nin Suriye Özel Te..
Müttefiklerinden Macron'a Türkiye şamarı! Ortadan toz oldular
Gündem

Müttefiklerinden Macron'a Türkiye şamarı! Ortadan toz oldular

Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan'a arka çıkıp Avrupa ülkelerini Türkiye'ye karşı bir araya getirmeye çalışan Fransa'nın planları suya düş..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı