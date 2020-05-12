Antalya'da suç örgütü operasyonunda 23 tutuklama

ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu ticareti yapmak için suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 24 zanlıdan 23'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Manavgat'ta kendilerine "Mavi Kelebek" adını veren bir grubun organize suç örgütü kurarak çocukları ve gençleri uyuşturucuya alıştırdığı, onlara çeşitli kimyasal maddelerin de olduğu uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Antalya ve Alanya'dan aldıkları çeşitli uyuşturucu maddeleri Manavgat'ta sattıklarını belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda suç örgütünün üyesi oldukları öne sürülen 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklandı, bir hafta önce doğum yapan kadın şüpheli ise bebeğinin kuvözde tedavi altında olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında yakınlarıyla gazeteciler arasında arbede yaşandı. Gazeteciler kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, ilçede iki gün önce 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayarak öldürmekle tehdit ederken polis tarafından vurularak yakalanan E.Ş'nin de operasyon kapsamında arananlar arasında yer aldığı belirtildi.







