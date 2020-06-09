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Aktüel

Antalya'da sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:40:15 -
Antalya'da sondaj kuyusuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da sondaj kuyusuna düşen Suriyeli 1,5 yaşındaki Mahmud Casım hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki serada işçi olarak çalışan Suriyeli Faız ile Fatma Casım'ın 1,5 yaşındaki çocukları Mahmud Casım, 80 metrelik sondaj kuyusuna düştü.

Çocuğun düştüğünü gören sera çalışanları, durumu 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun 80 metre derinliğindeki kuyunun 24'üncü metresinde sıkıştığını belirledi.

Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Casım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi defnedilmek üzere dayıları tarafından teslim alındı.



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