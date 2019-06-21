Antalya’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı Antalya’da akşam saatlerinde çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı, görenlere de görsel şölen sundu.

Antalya’da akşam saatlerinde çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı, görenlere de görsel şölen sundu.

Konyaaltı ilçesinde, gündüz saatlerinde vatandaşlar sıcak havada deniz keyfi yaparken, akşam saatlerinde ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. İlçede saat 21.30’da havanın kapanmasıyla birlikte şimşekler çakmaya başladı.Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

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