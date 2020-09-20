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Aktüel Antalya'da sıcaktan bunalan tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu
Aktüel

Antalya'da sıcaktan bunalan tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-09-20 12:16:40 -
Antalya'da sıcaktan bunalan tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu

ANTALYA (AA) - Antalya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelenen kentte, öğlen saatlerinde hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü.

Denize girerek serinlemek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluğa neden oldu.

Tatilcilerden bazıları şezlonglarda güneşlendi, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.

Sahil bandında bisiklete binenlerin yanı sıra çok sayıda aile gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Tatilcilerin çoğunun maske takmadığı ve zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sahil bandı boyunca megafonla Türkçe, Rusça ve İngilizce anonslar yaparak, tatilcileri Kovid-19 tedbirlerine uymaları yönünde uyardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, kentte hava sıcaklığının gelecek hafta 2-3 derece daha artacağını bildirdi.

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