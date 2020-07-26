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Aktüel

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar plajlarda serinledi

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:08:51 -
Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar plajlarda serinledi

ANTALYA (AA) - Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, hava sıcaklığı 32 dereceye, nem oranı ise yüzde 70'e ulaştı.

Sıcak hava ve nemden bunalanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarına akın etti. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildiği plajlardan denize giren yerli ve yabancı turistler, su sporları da yaptı.

Küçük teknelerle balık tutmaya çalışan vatandaşların, şemsiye yardımıyla güneşten korunmaya çalıştıkları görüldü.

Sahillerde yoğunluk oluşturanların çoğunluğunun maske takmadıkları, zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

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