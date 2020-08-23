  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da serinlemek için ırmağa giren çocuk boğuldu
Aktüel

Antalya'da serinlemek için ırmağa giren çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:08:10 -
Antalya'da serinlemek için ırmağa giren çocuk boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren çocuk boğuldu.

Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mevkisindeki piknik alanına yakınlarıyla giden Metin Aymergen (17), serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Aymergen'i bulmak için yakınları ve çevredekiler suya girdi.

Suda bulunarak dışarı çıkarılan Aymergen, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aymergen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gören Ali Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayalıklara yakın suyun içerisinde iki kişiyi gördüğünü ve birisinin "boğuluyoruz" diye bağırarak yardım istediğini söyledi.

Kıyıdakilerden 4 kişinin suya atladığını anlatan Kartal, "Çocuklardan birisi kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Kurtarmaya çalıştıkları sırada diğer çocuk suya battı. Çocuk bulunamayınca ambulansı aradım. Daha sonra sudan çıkarılan çocuğa vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı." diye konuştu.

Metin Aymergen'in, memleketi Kars'tan Serik'te yaşayan ablasının yanına çalışmak için geldiği, ablası ve eniştesiyle piknik yapmak için Şahintepesi'ne gittikleri belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor

Son dönemlerde el yakan ikinci el otomobil fiyatları, artmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Oto Alım Satım Komisyoncular..
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru
Aktüel

İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru

Bir İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku dersinin sınavında sorulduğu iddia edilen soru, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. ..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı