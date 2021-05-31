Antalya'da şaşkınlık veren olay! Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı
Antalya'da yıldırımın isabet ettiği palmiye ağaçları alev alev yandı. Sürücülere şaşkınlık yaşatan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Antalya’da şiddetli yağmur esnasında düşen yıldırımlardan biri yol ortasında bulunan 2 palmiye ağacına isabet etti. Yağan şiddetli yağmura rağmen ağaçlar alev alev yanarken, o anlar sürücülerde şaşkınlık oluşturdu.
Palmiye ağaçlarına yıldırım düştü
Olay, Antalya-Burdur yolunun Döşemealtı ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan iki palmiye ağacına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonrası ağaçlar bir anda alev aldı.
Sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerde ağaçların alev alev yandığı görüldü. Yağan yağmura rağmen sönmeyen yangın, iki ağacın gövdesini adeta küle çevirdi.
İtfaiye ekipleri söndürdü
Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücüler ise olay karşısında şaşkınlık yaşadı.