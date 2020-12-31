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Gündem Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...
Gündem

Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...

Antalya'da park halinde bulunan otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına giren iguana zorlukla çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:08:00 -
Antalya'da şaşkına çeviren olay! İguana...

Tropikal iklimlerde yaşayan iguana, Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına girdi. İguanayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler oldu.

Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, hayvanın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere yansıdı.

İguana uzun uğraş sonrası aracın ön lastiğinden çıkarılırken, görüntü "Lara'da milletin arabasının altına kedi kaçar, bizimkilere iguana kaçıyor abi" notu ile sosyal medyada paylaşıldı.

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