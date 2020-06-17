  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da sarnıca düşen oğlak kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:03:57 -
Antalya'da sarnıca düşen oğlak kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sarnıca düşen oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tekke Mahallesi'ndeki antik kent yakınındaki sarnıçtan ses geldiğini fark eden çevredekiler, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi.

Gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 8 metre derinlikteki sarnıca bir oğlağın düştüğünü tespit etti. Bir itfaiye eri halatla sarnıca indi. Beline halat bağlanan hayvan, yukarı çekilerek kuyudan çıkarıldı.

Su verilen oğlak, daha sonra sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin oğlağı kurtarma çalışmasını, mahalle sakinleri cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı