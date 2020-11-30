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Ekonomi Antalya'da salgın döneminde bilişim sektöründeki firma sayısı arttı
Ekonomi

Antalya'da salgın döneminde bilişim sektöründeki firma sayısı arttı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin: - "2017'ye kadar ATSO'ya kayıtlı 497 bilişim şirketi varken son 4 yılda bu sayıya 451 yeni firma eklenerek bilişim sektöründe 948 firma faaliyet göstermeye başladı" - "Firma sayımız 4 yıl öncesine göre neredeyse 2 katına çıkmış oldu. Pandemi dönemi de sektörün büyümesinde önemli rol oynadı" - "Antalya'da bu yönde çok ciddi bir büyüme yakaladık. Antalya'nın, Türkiye'nin Silikon Vadisi olması için çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:28:14 -
Antalya'da salgın döneminde bilişim sektöründeki firma sayısı arttı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına (ATSO) kayıtlı bilişim sektöründeki firma sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki artışla 948'e yükseldi.

Başkanı Davut Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ATSO’ya kayıtlı bilişim sektörü firması sayısının 2017'den bu yana önemli bir büyüme kaydettiğini bildirdi.

Özellikle dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde bilişim sektörüne 141 yeni firmanın kaydolduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"ATSO olarak 2016'da gündemimize endüstri 4.0'ı aldık. Bir sonraki yılı 'İnovasyon Yılı' ilan ederek dikkatleri bu yöne çektik. 2017'ye kadar ATSO'ya kayıtlı 497 bilişim şirketi varken son 4 yılda bu sayıya 451 yeni firma eklenerek bilişim sektöründe 948 firma faaliyet göstermeye başladı. Firma sayımız 4 yıl öncesine göre neredeyse 2 katına çıkmış oldu. Pandemi dönemi de sektörün büyümesinde önemli rol oynadı. Antalya'da bu yönde çok ciddi bir büyüme yakaladık. Antalya'nın, Türkiye'nin Silikon Vadisi olması için çalışıyoruz."

Çetin, TOBB tarafından düzenlenen en hızlı büyüyen şirket sıralamalarında bilişim firmalarının öne çıktığını ifade etti.

Antalya'nın bu sektörde başarılı bir büyüme trendi yakaladığına işaret eden Çetin, ilerleyen yıllarda bilişim sektörünün, kent için tarım ve turizm gibi lokomotif sektör olmasını diledi.

Daha önce "Caddeden geçeni değil, internette dolaşanı yakalamanın zamanıdır" diye bir açıklama yaptığını hatırlatan Çetin, özellikle salgın sürecinde bu sözün öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Çetin, ATSO olarak salgın döneminde de özellikle dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat konularında üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunduklarını bildirdi.

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