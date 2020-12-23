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Aktüel Antalya'da sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aktüel

Antalya'da sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:54:22 -
Antalya'da sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte 10 bin dolar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm bölgelerinde piyasaya sahte dolar sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sahte dolarların bir iş yerinde olduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, İ.A, M.A, C.A, N.Ş. ve M.D'yi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda ise siyah poşetlere gizlenen 50'lik banknotlar halinde sahte 10 bin dolar ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu sırada görüntü almaya çalışan gazetecileri zanlıların yakınları engellemeye çalıştı.


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