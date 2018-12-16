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Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Konyaaltı ilçesinde Hurma- Çakırlar Yolu'nu birbirine bağlayan köprü, araç trafiğine kapatıldı.

16 Aralık 2018 Pazar 16:28
Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da aşırı yağışlar kent ulaşımını olumsuz etkiledi. Konyaaltı ilçesinde dere taşınca bir köprü araç ulaşımına kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Antalya ve çevresi için yaptığı kuvvetli yağış uyarısı etkisini sürdürüyor. Antalya merkezi ve batı kesimlerini etkileyen sağanak ve gök gürültülü sağanak, bugün öğleden sonra il merkezinde kuvvetini artırdı. Konyaaltı ilçesinde Hurma- Çakırlar Yolu'nu birbirine bağlayan köprü, derenin taşması sonucu araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı Sahili'nde ise dev dalgalar sahili dövdü. Çamur deryasına dönen denizde vatandaşlar dalgalarla selfie çekti.

Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, meteorolojik uyarı süresince teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek, şu ana kadar ciddi bir olay yaşanmadığını söyledi. Kısa, olası su baskınları için ekiplerinin 7/24 görevde olduklarını sözlerine ekledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:28
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Sağanak yağışlar

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