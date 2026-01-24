Antalya’da sağanak felaketi: Seralar yıkıldı, tarım arazileri göle döndü

Antalya'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle sokaklar ve caddelerde su baskınları oluştu, bazı evleri su bastı. Seralar ve buğday tarlaları da sular altında kaldı.

SERALAR YIKILDI, BAHÇELER SU ALTINDA KALDI

Aksu ilçesinde bazı sera ve portakal bahçelerinde de su baskınları yaşandı. Çiftçiler, seralarına giderek suları tahliye etmeye çalıştı. Karaçalı Mahallesi'nde domates üreticiliği yapan Mustafa Kara, gece başlayan yağmurun aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtti. Serasını tamamen su bastığını dile getiren Kara, "Çevremizdeki seralar ve buğday tarlaları sular altında kaldı. Domatesi hiç hasat etmemiştik. Emeklerimiz boşa gitti." dedi.

KEMER'DE SU BASKINLARI OLUŞTU

Kemer ilçesinde de sağanak nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta su baskınları oluştu. Belediye ekipleri suları tahliye ederken derelerin taşmaması için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla tüm ekipleriyle sahada çalışma yaptıklarını kaydetti.

Sağanağın aralıklarla etkisini sürdürdüğü Kumluca'da da çok sayıda sera ve portakal bahçesinde su baskını oluştu. Ekipler bir yandan suları tahliye çalışması yürütürken bir yandan da hasar tespit çalışması yapıyor. Serik ilçesinde ise Köprüçay ırmağının taşması sonucu çevresindeki tarım alanlarında su baskınları yaşandı. DSİ ekipleri taşkını önlemek ve suyu tahliye etmek amacıyla bölgede çalışma yürütüyor.