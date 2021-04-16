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Gündem Antalya'da rezalet! Yine ortaya çıktı
Gündem

Antalya'da rezalet! Yine ortaya çıktı

Antalya'da duygu sömürü yaparak insanları kandıran ve daha önce topladığı dövizleri sayarken kameralara yakalanan dilencinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 17:02:00 -

Antalya'da daha önce topladığı Türk Lirası ve dövizleri sayarken kameralara yakalanan dilencinin, kentin en turistik bölgelerinden Kaleiçi'nde kaldırımda yatarak dilenmesi kameralara yansıdı. İki bacağı şiş ve yaralı dilenciyi gören bazı turistlerin yakın geçmemek için yolunu değiştirdiği gözlemlendi.

Turizm kenti Antalya'nın en işlek caddelerinde yaklaşık 4 yıldır dilenen S.K. isimli dilenci, geçtiğimiz yıl topladığı ve çok sayıda dövizin bulunduğu paralarını bir markette sayarken cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Turistler yolunu değiştirdi

Bacağındaki şişlik ve yaralarla kambur şekilde yürüyerek dilenen S.K., dün ise kentin en turistik bölgelerinden Kaleiçi'nde yerde yatıp dilenirken görüntülendi. S.K.'yı gören vatandaşlar ile turistlerin, yakın geçmemek için yolunu değiştirdiği gözlemlenirken, bazılarının ise S.K.'ya para verdiği görüldü.

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