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Ekonomi Antalya'da rekor kırıldı! Resmi açıklama geldi!
Ekonomi

Antalya'da rekor kırıldı! Resmi açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 16:02:00 - 2024-07-28 16:10:16
Antalya'da rekor kırıldı! Resmi açıklama geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Antalya'da 2024'ün yolcu rekorunun kırıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda dün dış hatlarda 1066, iç hatlarda 120 uçuş trafiği olmak üzere toplamda 1186 uçak trafiğine hizmet verildi. Yine aynı gün dış hatlarda 197 bin 664, iç hatlarda da 19 bin 477 olmak üzere toplam 217 bin 141 yolcuya hizmet verildi. Bu rakamlar doğrultusunda hem yolcu hem de uçak trafiğinde 2024 yılının rekoru kırıldı." ifadelerini kullandı.

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