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Aktüel Antalya'da polisin elinden kaçan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Aktüel

Antalya'da polisin elinden kaçan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:20:39 -
Antalya'da polisin elinden kaçan hırsızlık şüphelisi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da elleri kelepçeli halde gözaltındayken kaçan şüpheli, yakalandı.

Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.K, olay yerlerini gösterirken polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı.

Elleri kelepçeli halde çıplak ayakla kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından Konyaaltı ilçesinde sokak ve parklarda arandı.

Gelen bir ihbar üzerine Siteler Mahallesi 1319 Numaralı Sokak'taki 9 katlı binanın ikinci katına operasyon düzenleyen polis, H.K. ile ev sahibi arkadaşı Y.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

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