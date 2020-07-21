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Aktüel

Antalya'da polise giderek annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:10:01 -
Antalya'da polise giderek annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da polise giderek annesini silahla öldürdüğünü belirten kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine gelen 35 yaşındaki Berk K, bir gün önce annesi Seher Fak'ı (50) pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Fak'ın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Berk K. gözaltına alındı.

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