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Antalya'da polis önce ayaklarının altında yırtmaya çalıştı, sonra yaktı!

Antalya'da seyir haldeki otomobilde PKK'yı simgeleyen bez parçasını fark eden polis, alarma geçti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:21
Antalya'da polis önce ayaklarının altında yırtmaya çalıştı, sonra yaktı!

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. Kemal D. (19) yönetimindeki otomobilde, terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçasını gören motorize polis ekibi seyir haldeki aracın önünü keserek durdurdu. Sürücü Kemal D.'yi otomobilden indiren polis, otomobili incelemeye aldı.

TERÖR ŞUBE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Polis, detaylı inceleme için Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Polis ekipleri Kemal D.'ye bez parçasını neden otomobilinde taşıdığını sordu. Kemal D., sabah saatlerinde bir yakınının düğün konvoyuna katıldığını, o sırada otomobile asıldığını, farkında olmadığını söyledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bez parçasının terör örgütüne ait bir sembol ya da yazı taşımadığını, sadece renklerinin benzediğini tespit etmesinin ardından Kemal D. serbest bırakıldı.

AYAKLARIYLA ÇİĞNEYİP ARDINDAN YAKTILAR

Polis, bez parçasını önce ayakları altında ezip ardından yırtmak istedi. Yırtmak için uzun süre uğraş veren polis, bu kez çakmakla bezi tutuşturmak istedi, ancak yine başarılı olamadı. Bu kez polis memuru, kağıtları bir araya getirip yaktığı ateşin içine bez parçasını atarak imha etti.
 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:21
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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