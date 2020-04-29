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Aktüel

Antalya’da pazarlarda vatandaşları tedirgin eden yoğunluk

Antalya’da pazarlar alışveriş yapanlarla doldu.

2020-04-29 15:14:31 -
Antalya’da pazarlarda vatandaşları tedirgin eden yoğunluk

Antalya’da pazarlar alışveriş yapanlarla doldu. Maskelerini takan vatandaşların tüm uyarılara rağmen alıveriş esnasında ve pazar giriş, çıkışlarında sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.


İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulamaya koyacağı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Antalya’daki pazarlarda alışveriş telaşı başladı. Muratpaşa ilçesi Kapalı Semt Pazarı’nda, sebze ve meyve alışverişine çıkan vatandaşlar, pazarında giriş ve çıkış kısımlarında yoğunluk oluşturdu. Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, pazarın içerisinde de durum değişmedi.



"Bir an önce çıkmaya çalıştık"


Oluşan görüntüler vatandaşları da tedirgin etti. Alışverişini kısa sürede tamamlayan vatandaşlardan biri, “Kalabalık, istemeyerek geldik ama bir an önce çıkmaya çalıştık. Vatandaşlar duyarlı, herkes maskeli” değerlendirmesinde bulunurken, bir diğer vatandaş da, “Çok kalabalık. O taraftan inecektik, buradan aşağıya inmek zorunda kaldık. Tedirgin oldum” dedi.

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