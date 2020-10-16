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Aktüel Antalya'da park halindeki taksiye çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Aktüel

Antalya'da park halindeki taksiye çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:53:23 -
Antalya'da park halindeki taksiye çarpan motosiklet sürücüsü öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Levent Yalın (32) idaresindeki 07 ADF 748 plakalı motosiklet, Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki 07 H 0528 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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