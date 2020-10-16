Antalya'da park halindeki taksiye çarpan motosiklet sürücüsü öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki taksiye çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Levent Yalın (32) idaresindeki 07 ADF 748 plakalı motosiklet, Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki 07 H 0528 plakalı taksiye arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.