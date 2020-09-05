Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Manavgat ilçesinde 5 helikopterle müdahale edilen yangında 7 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeşilvadi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına 5 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildi.
Gece boyunca süren söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar helikopterlerle destek verildi.
Kontrol altına alınan yangında 7 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.