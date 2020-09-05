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Aktüel Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manavgat ilçesinde 5 helikopterle müdahale edilen yangında 7 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-05 09:57:59 -
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeşilvadi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına 5 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildi.

Gece boyunca süren söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar helikopterlerle destek verildi.

Kontrol altına alınan yangında 7 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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