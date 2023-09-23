  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya'da ormanda çıkan yangın, teknelere sıçradı!
Yerel

Antalya'da ormanda çıkan yangın, teknelere sıçradı!

Yeniakit Publisher
2023-09-23 16:33:00 -
Antalya'da ormanda çıkan yangın, teknelere sıçradı!

Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkan yangın çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.

Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkan yangın çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Büyüyen yangın, çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılıyor. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23