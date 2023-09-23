Antalya'da ormanda çıkan yangın, teknelere sıçradı!
Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkan yangın çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.
Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkan yangın çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.
Edinilen bilgilere göre, Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Büyüyen yangın, çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılıyor. (İLKHA)