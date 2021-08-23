Antalya'da orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan şahsı arkadaşı ihbar etmiş! İşte ses kaydının dökümü

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerinde geniş bir alana yayılarak 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangınları çıkardığı iddiasıyla tutuklanan zanlıyı, kendisiyle uzun yıllardır arkadaşlık yapan bir kadının savcılığa verdiği telefon görüşmesi kaydının ele verdiği ortaya çıktı.

Antalya'da 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve akabinde Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleriyle geniş bir alanda etkili olan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, Akseki ilçesinde tutuklanan Ali Y'nin (40) arkadaşı Ö.T. isimli kadınla yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı da yer alıyor.

Dosyada yer alan bilgilere göre, tanık olarak ifadesi alınan kadının savcılığa sunduğu ses kaydı, şüpheli Ali Y'nin Akseki Güçlüköy Mahallesi Manhayıt mevkisinde 30 Haziran'da ormanlık alanda çıkan yangının faili olma ihtimalini güçlendiriyor.

O.T isimli kadının savcılığa verdiği 17 Temmuz tarihli görüşme kaydında şüpheli Ali Y, ormanı para karşılığı kendisinin yaktığını söylüyor.

"Benzin döke döke, ateş yaka yaka gittim"

Soruşturma dosyasına giren telefon görüşmesinin dökümünde, Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi Manhayıt mevkisinde 30 Haziran'da çıkan orman yangınıyla ilgili şüphelinin ifadeleri yer aldı.

Görüşme kaydındaki "itiraf niteliğinde" değerlendirilen şüphelin ifadesinde "Ormanı 1000 lira karşılığında yaktım." sözleri dikkati çekti.

Soruşturma dosyasındaki telefon görüşmesinin ses kaydı çözümü şöyle:

Ali Y: "Hımm bu şeyi duydun mu Gündoğmuş’un orada yangını"

Ö.T: "Yoo aaa şeyde evet Manayıt yokuşunda de mi"

Ali Y: "Hee"

Ö.T: "Oldu baya 10 gün önce yanmış evet"

Ali Y: "Ben yaktım orayı"

Ö.T: "Valla niye?”

Ali Y: "Ben yaktım, birisi bana 1000 lira para teklif etti. Bir gün sabaha doğru motorla gittim. Motordan biraz benzin çektim. Döktüm benzini yaktım."

Ö.T: "Belli zaten kasten yakıldığı ki çünkü parça parça yakılmış."

Ali Y: "He he..."

Ö.T": "Kasten yakıldığını tahmin ettim. Eee, alabildin mi paranı pulunu peki... (3-4 saniye boşluk) Alo alo...

Ali Y: "Valla benim para aldığım kişi başka, yaktıran kişi yine başka. Yaktıran kişiyi bilmiyorum. Ben oraya başka birisini koymuş. O bana yak diyen kişi de o yaptıran kişinin ismini vermedi bana."

Ö.T: "Sen ne yapacaksın paranı aldın mı peki?"

Ali Y: "Parayı aldım aldım canım hem de bana 1000 lira diye şey yaptılar."

Ö.T: "Evet"

Ali Y: "250 Türk lirası daha bir fazladan göndermiş adam. 250 lira daha herhangi bir şey çıkarsa ortaya kesinlikle bizlik bir şey yok. 'İçkiliydim, alkollüydüm, durduk sigara içtik, bilmem ne içtik, yandı' dersin geçersin. 'Bizi karıştırmasın' demiş. 250 lira fazladan vermiş parayı."

Ö.T: "Kozalakla mozalakla olacak iş değil o. Ben o gün şeye gidiyordum."

Ali Y: "Biraz gittim oraya benzin döktüm, biraz gittim oraya benzin döktüm, biraz daha gittim oraya benzin döktüm. Gittim benzin döktüm. Döke döke, ateş yaka yaka gittim.

Ö.T: "Aferin."

Ali Y: "Ama bu yakın zamanda ne yapacağım biliyor musun? Kaldığım köy Gönneti (Güneykaya Mahallesi) ateşe vereceğim."

Ö.T: "Aaa annengil var, onlar ne olacak."

Ali Y: "Valla bilmiyorum işte."

Ö.T: "Yapma Ali bu işler boş. Gönnet'e varıncaya kaç tane yer var. Annen var, bilmem ne var."

Ses kaydını savcılığa verdi

Manavgat'ta 28 Temmuz'da, gecesinde ise Akseki'de başlayan yangınların geniş bir alana yayılmasından etkilenen Ö.T isimli kadın, aynı bölgedeki bu yangınların failinin de Ali Y. olabileceği düşüncesiyle akıllı telefona indirilen uygulama aracılığıyla kaydedilen görüşme kaydını jandarma ekibine verdi.

Tanık olarak ifadesi alınan Ö.T, şüpheli Ali Y'yi yaklaşık 15 yıldır tanıdığını söyledi. Şüpheli ile aralarında bir husumet olmadığını beyan eden Ö.T, daha çok telefonla görüştüğü Ali Y'nin "madde bağımlısı" olarak tanındığını ifade etti.

Şüpheliyle 17 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesini akıllı telefonuna indirdiği uygulama aracılığıyla kaydettiğini belirten Ö.T, ses kaydı saklama özelliğini Ali Y'ye özel kullanmadığına dikkati çekti.

Ali Y'nin bu görüşmede, "Manhayıt mevkisinde 30 Haziran'da çıkan yangını para karşılığı ben çıkardım" dediğini aktaran Ö.T'nin ifadesinde, "Ali Y. daha sonra telefon numarasını değiştirdi. Beni başka bir numaradan aradı. WhatsApp uygulaması üzerinden konuştuk. Bana köyde bir muhtarla kavga ettikten sonra elini cama vurduğunu ve sakat kaldığını, köyde kimsenin kendisi ile konuşmadığını ve bunu kafasına taktığını söyledi. Ayrıca Gönnet'i (Güneykaya Mahallesi) kastederek 'köyü yakıp, yıkacağım' demişti." bilgisi yer aldı.

Ali Y. ile 1 Ağustos'ta da Güneykaya Mahallesi'nde buluştuklarını aktaran Ö.T, şunları kaydetti:

"Ali'ye 'Murtiçi mevkisinde buluşalım' dedim. Bana 'Burası çok karışık. Polis ve jandarmalar var. Güneykaya'ya gel.' dedi. Buluştuğumuzda köyün olduğu taraf ve dağlar yanıyordu. Yangın söndürme uçakları geçiyordu. Ben 'Ne olmuş buralara?' diye sorduğumda da sarılı vaziyetteki elini göstererek 'Bunun hesabını verecekler. Burayı ben yaktım.' dedi. Bu yangında para aldığından bahsetmedi. Onunla 17 Temmuz'da yaptığımız telefon görüşmesinde Güçlüköy Mahallesi Manhayıt mevkisini para karşılığında yaktığını söylemişti."

Yangınlar nedeniyle üzüldüğünü dile getiren Ö.T, bu nedenle de şüphelinin 30 Haziran'daki yangından bahsettiği ses kaydını jandarmaya teslim ettiğini, tüm suçluların ve azmettirenin bulunmasını istediğini kaydetti.

Suçlamayı kabul etmedi

Diğer yandan, ifadesinde, "Paraya düşkünlüğüm var." diyen şüpheli Ali Y. ise suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Şüpheli Ali Y, uzun yıllardır arkadaş oldukları Ö.T ile son 1 yıldır ise yüz yüze görüşmediklerini, aralarında bir husumet olmamasına karşılık aleyhinde neden beyanlarda bulunduğuna anlam veremediğini ifade etti.

Manavgat'ta yangının çıktığı 28 Temmuz'da Akseki'den bu ilçeye "Bali almak için gittim." diyen şüpheliye ifadesi sırasında, bahsettiği iş yeri sahibi ile görüşüldüğü ve güvenlik kamerası kayıtlarının da incelendiği hatırlatıldı.

Buna göre zanlının, beyan ettiği tarihte orada olmadığı ve yaklaşık 15 gündür de bu iş yerine gelmediğinin anlaşıldığı kayıtlara geçirildi.

Yangınlar ve adli süreç

Akseki-Manavgat kara yolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda 30 Haziran'da çıkan yangın Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüş, yangında 25 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Yangın sırasında tedbir amaçlı Akseki-Manavgat kara yolu da ulaşıma kapatılmıştı.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan, akabinde ise Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçeleriyle birlikte geniş bir alanda etkili olan orman yangınları 6 Ağustos'ta kontrol altına alınabilmişti.

Yangınlarda, 2'si orman işçisi 7 kişi hayatını kaybetmiş, birçok hayvan telef olurken ormanlık alanların yanında ev, ahır, depo, iş yeri, tarım alanları da zarar görmüştü.

Manavgat'ta Merkez Kavaklı Mahallesi'nde çıkan yangınla ilgili 30 Temmuz'da gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. "kasten orman yakmak" suçundan tutuklanmıştı.

Akseki'de ise yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan Ali Y. isimli şüpheli de 9 Ağustos'ta çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından aynı suçtan tutuklanmıştı.