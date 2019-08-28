Antalya'da orman yangınları Aksu ilçesinde iki alanda çıkan orman yangınlarına 4 helikopter, 12 arazöz ve 60 işçiyle müdahale ediliyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde iki alanda orman yangını çıktı. Yurtpınar Mahallesi'ndeki Ağlarönü mevkisi ile Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 12 arazöz ve 60 işçiyle yangınlara müdahale ediliyor. Alevlerin Perge Antik Kenti'ne ve Ağlarönü mevkisindeki yerleşim birimine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.



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