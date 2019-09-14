Antalya'da orman yangını Kemer ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangın çıktı. Ovacık Mahallesi mevkisindeki kayalık bölgede yıldırım düşmesi sonucu orman yangını başladı. Alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki iki helikopter havadan, 4 arazöz, iki su tankeri karadan müdahale etti. Orman işçileri, sarp alanlardan dolayı 4 saatlik yürüme sonrası bölgeye ulaştı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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