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Yerel

Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Ekiplerin yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, 9 arazöz ve çok sayıda personelle de yerden müdahale ettiği yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 15:05:00 -
Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar orman alanı zarar gördü.

Küçüklü Mahallesi Sarıyer mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, 9 arazöz ve çok sayıda personelle de yerden müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı. Yanan alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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