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Aktüel

Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 23:06:00 -
Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında 2 dönüm ormanlık arazinin zarar gördüğü bildirildi.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 21.00 sıralarında Finike Turunçova Mahallesi Çakaltepesi mevkiinde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın fırtınanın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Finike Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat sonunda kontrol alına alınabildi. Yangında 2 dönüm ormanlık arazinin zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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