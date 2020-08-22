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Aktüel Antalya'da öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının kaldığı otelde inceleme yapıldı
Aktüel

Antalya'da öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının kaldığı otelde inceleme yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 17:53:32 -
Antalya'da öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının kaldığı otelde inceleme yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, korumalığını yapan Khayn Z. tarafından öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un odasında ve öldürüldüğü bölümde 3 silah ile çok sayıda mermi bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Salifov'un, Khayn Z. tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde kaldığı otelde inceleme yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Khayn Z'nin olay sonrası otel koridorundan koşarak uzaklaştığı ve elinde iki silah bulunan Gürcistan uyruklu I.D'nin Khayn Z'yi kovaladığı, şüphelinin kendisiyle hareket eden bir araca binerek otelden ayrıldıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Olay yerinde yapılan aramada, 2 kovan, 1 fişek, 1 nüve, 1 mermi çekirdeği gömleği, 1 mermi çekirdeği, 1 tabanca, otelde yapılan aramada ise Nadir Salifov'un odasının giriş koridorunda 1 tabanca ve 15 fişek, çantasında ise 15 fişek, 1 bıçak, I.D'nin attığını beyan ettiği adreste de 1 tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca olay sonrası kaçan şüpheli Khayn Z'nin Denizli'ye gittiğinin belirlenmesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle irtibata geçilerek Azerbaycan uyruklu A.H'nin yakalandığı aktarıldı.

Araçta yapılan incelemede de 1 tabanca, 11 fişek ve 1 bıçak ele geçirildiği, Khayn Z.'nin bacak ve kalça kısmında ateşli silah yarası bulunması sebebiyle hastanede tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

- Olay

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin restoranında yemek yiyen Nadir Salifov, suç örgütü elebaşının yakın koruma olarak tuttuğu bildirilen şüpheli tarafından başına silahla ateş edilerek öldürülmüştü. Kaçmaya çalışan zanlı, Çardak ilçesi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince yanındaki kişi ile gözaltına alınmış, zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra ülkeye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığının değerlendirildiği kaydedilmişti.

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