  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Günübirlik tur teknelerine ilgi gösteren tatilciler, Akdeniz'in serin sularında serinlemeye çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 14:57:24 -
Antalya'da nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

ANTALYA (AA) - Nem oranının yüzde 85'e ulaştığı Antalya'da, vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 29 derece kaydedildi.

Serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Sarısu ve Lara plajlarına akın etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye göre yerleştirilen şezlonglarda güneşlenen tatilciler, kitap okudu.

Nem oranının yüzde 85'e ulaştığı kentte bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı, çocuklar su parkında oynadı.

- Günübirlik tekne turlarına ilgi

Antalya'da günübirlik tur teknelerine ilgi gösteren tatilciler de Akdeniz'in serin sularında serinlemeye çalıştı.

Kaleiçi Yat Limanı, Kemer ve Kaş ilçelerinden çıkan teknelerle sahillerin güzelliklerini görme imkanı yakalayan tatilciler, koylarda verilen molalarda denize girdi.

Kemer Yat Limanından hareket eden tekneler, Phaselis Antik Kenti'nin de içinde bulunduğu koyda mola verdi. Müzikle eğlenen tatilciler, antik kenti gezme imkanı buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı