Antalya'da "mutlu pazar" operasyonu: 8 gözaltı Semt pazarlarında özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen gruba yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'daki semt pazarlarından özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları ileri sürülen 8 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde semt pazarlarında hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Özellikle yerleşik yabancıların yoğunlukla bulunduğu mahallelerdeki semt pazarlarında cüzdan ve telefon çaldıkları iddia edilen gruba yönelik düzenlenen "mutlu pazar" adı verilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Akraba oldukları ve aralarında iş bölümü yaparak 14 kişinin cüzdanını çaldıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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