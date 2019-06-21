Antalya'da minibüs ile midibüs çarpıştı! 9 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ile minibüs çar4'ü Rus turist 9 kişi yaralandı.21 Haziran 2019 Cuma 13:53
Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Soytürk'ün kullandığı 07 APJ 67 plakalı minibüs, D-400 kara yolu Çavuşköy Kavşağı'nda Serkan Refik idaresindeki Rus turistleri taşıyan 03 AAR 931 Anex firmasına ait tur midibüsü ile çarpıştı.
Kazada sürücü Soytürk, araçtaki 4 kişi ile tur midibüsünde bulunan 4 Rus turist yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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