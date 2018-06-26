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Antalya'da mezardaki esrarengiz notun sırrı çözüldü

Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl ölen bir kişiye ait mezarı tahrip edip tehdit içerikli mesaj yazdığı iddia edilen şüpheli enselendi.

26 Haziran 2018 Salı 21:46
Antalya'da mezardaki esrarengiz notun sırrı çözüldü

Olay 22 Haziran tarihinde Manavgat ilçesinde Şelale yolu üzerinde bulunan Manavgat’ın en eski kabristanlarından Hafız Hoca Mezarlığı’nda meydana geldi. 1 Mayıs 2018 tarihinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Bülent Suser’e ait mezarın taşı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülürken, yanına bir tahtanın ucuna iliştirilmiş tenekenin üzerine el yazısıyla "Siz böyle ederseniz, ben de böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Siz seçin" yazıldı.

ESNAF GÖRDÜ

Mezarlık karşısında bulunan esnafların mezarın durumunu görerek haber vermesi üzerine Bülent Suser’in yakınları, emniyet ve Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri olay yerine geldi. Gerekli incelemelerin ardından Suser’in yakınları emniyete giderek konuyla ilgili şikayette bulundu.

Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışmalara başlayan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tahrip edilen mezarın yanında defnedilen A.M.'nin yeğeni R.İ.'yi gözaltına aldı. R.İ. ifadesinde mezarı tahrip edip, tehdit içerikli mesajı da kendisinin yazdığını itiraf etti.

"YİNE GELECEĞİM"

Yeğeni A.M.’ye ait mezarı ziyaret ettiği esnada dayısının mezarının yanına yeni bir mezar yapıldığını, iki mezar arasında mesafe olmadığını gördüğünü söyleyen R.İ. ifadesinde bunun üzerine kürek ile iki mezar arasına toprağı attığını ve mesafe açtığını, mezar taşını kırdığını ve "Siz böyle ederseniz ben de böyle ederim haa. Bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim, siz seçin" yazısının bulunduğu tabelayı iki mezar arasına diktiğini söyledi.

Şüpheli R.İ. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:46
  1. mezalık
  2. not
  3. antalya
  4. manavgat

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  • CorumluCorumlu23 sa önce
    Bunlar son 5 yilda reis ve AK partiyi gocuren adamlar. Eger bu danismanlar ve eski bakanlar bimba ekip olacasa memleket poku yedi ekonomik cokus devam
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