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Yerel Antalya'da madde kullanan şahıs bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti
Yerel

Antalya'da madde kullanan şahıs bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti

Uyuşturucu madde kullanan bir şahıs, yolda yürürken tanımadığı bir kişiyle sözlü tartışma yaşadı. Olayın ardından 2 km yol alan madde bağımlısı, tartışma esnasında bıçak darbesi aldığını fark etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 14:52:00 -
Antalya'da madde kullanan şahıs bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti

Uyuşturucu madde kullanımı can yakmaya devam ediyor.

Antalya'da sabah saatlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Yavuz K., sokakta tanımadığı bir kişiyle tartışmaya başladı.

Kimliği belirsiz kişi, tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

2 km gittikten sonra bıçaklandığını fark etti

2 kilometre yol alan Yavuz K., 1 saat sonra tartışma esnasında bıçak darbesi aldığını fark etti.

Canı yanan şahıs, 12 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Hastaneye götürüldü

İhbar üzerine yaralı şahsın bulunduğu durağa gelen sağlık ekipleri, Yavuz K.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

DHA'nın aktarımına göre; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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