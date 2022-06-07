Antalya'da Kur'an'ı tekmeleyen alçaklarla ilgili flaş gelişme

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki ahlaksız öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti. Skandal görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak edepsiz öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti. Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.