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Gündem Antalya'da Kur'an'ı tekmeleyen alçaklarla ilgili flaş gelişme
Gündem

Antalya'da Kur'an'ı tekmeleyen alçaklarla ilgili flaş gelişme

Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede ahlaktan nasibini almamış gençlerin sınıfta Kur'an-ı Kerim'i top yerine kullanıp oyun oynamasının görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Okul yönetiminin acil olarak toplanmasının ardından 4 öğrenci disipline sevk edilirken, konuyla ilgili müfettiş görevlendiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 12:37:00 -
Antalya'da Kur'an'ı tekmeleyen alçaklarla ilgili flaş gelişme

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki ahlaksız öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya attığı, diğer öğrencinin de tekme vurduğu anların görüntüsü cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti. Skandal görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla okul yönetimi acil olarak toplanarak edepsiz öğrencileri disiplin kuruluna sevk etti. Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği, 4 öğrencinin disipline sevk edildiği ve okul hakkında da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 

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Yorumlar

kenan

Allah ın laneti üzerinize olsum,Aminn
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