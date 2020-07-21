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Aktüel

Antalya'da kumar operasyonunda 10 kişiye, 31 bin 500 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:36:58 -
Antalya'da kumar operasyonunda 10 kişiye, 31 bin 500 lira ceza uygulandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde iki kıraathanede kumar oynandığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.

İki adrese yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Operasyonda oyun pulları, 10 bin 400 lira, 200 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Şüphelilere, 31 bin 500 lira ceza uygulandı.


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