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Aktüel Antalya'da küçük ölçekli toz fırtınası yaşandı
Aktüel

Antalya'da küçük ölçekli toz fırtınası yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:02:50 -
Antalya'da küçük ölçekli toz fırtınası yaşandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın bazı bölgelerinde küçük ölçekli toz fırtınası yaşandı.

Güneşli havanın hakim olduğu kentte, öğleden sonra zaman zaman rüzgar etkili oldu. Döşemealtı ilçesi, Masa Dağı bölgesi ve Duraliler Mahallesi'nin açık alanlarında küçük ölçekli toz fırtınası oluştu.

Binaların üzerine gelen toz bulutu vatandaşlarca fotoğraflandı. Kısa süre sonra ise toz bulutu kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklendiği uyarısında bulunmuştu.


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