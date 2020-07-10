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Aktüel

Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-10 19:37:22 -
Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye, toplam 20 bin 360 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, kumar suçu ve Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Aşağı Hisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları, Kovid-19'la mücadele kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle 5 kişiye toplam 20 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, işletme sahipleri hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama"suçlarından işlem yapıldı.

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