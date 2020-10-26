Antalya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 19 milyon 800 bin lira ceza

ANTALYA (AA) - Antalya'da mart ayından bu yana yeni tip koronavirüs tedbirlerine (Kovid-19) uymayan 11 bin 400 kişiye, 19 milyon 800 bin lira ceza kesildi.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara yönelik ceza uygulama işlemlerine devam ediliyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde mart ayından bu yana 11 bin 400 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 19 milyon 800 bin lira ceza kesildi.

Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, kendilerine bildirilen cezaların tebligatlarını, ceza uygulanan kişilerin e-tebligat adresine ya da posta aracılığıyla ikametgahlarına gönderiyor.

Şu ana kadar 11 bine yakın kişiye tebligat gönderildi.

İlgili cezaların 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulandığı, kişinin bir ay içinde dava açma hakkına sahip olduğu, 30 gün içinde hem cezayı ödemeyip hem de itiraz etmeyenler hakkında haciz işlemi başlatıldığı bildirildi.