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Antalya'da korkutan olay! Evinde ölü olarak bulundu

Antalya'da yaşayan 19 yaşındaki bir genç kız evinde ölü olarak bulundu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 18:35
Antalya'da korkutan olay! Evinde ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen F.S.'den evdeyken haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan aile genç kızı koridorda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, F.S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 18:35
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