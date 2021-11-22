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Gündem Antalya'da korkutan deprem
Gündem

Antalya'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 00:03:00 -
Antalya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığı verilere göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 23:35'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 37.58 kilometre altında yaşandığı belirtildi.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti. Derinliğin ise 13.7 kilometre olduğu bildirildi.

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