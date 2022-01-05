Antalya'da kızına istismar eden babanın cezası kesildi

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Antalya Kepez'de Ömer C. isimli şahsın 7 yaşındaki kızına cinsel istismarı ortaya çıktı.

Kız çocuğu B.C., kuzeni K.Ö.’ye, babasının özel bölgelerine dokunduğunu, kendi özel bölgesini de yine özel bölgesine dokundurduğunu söyledi. K.Ö. ise olanları B.C.'nin annesine anlattı.

"İki kez yaptı, aramızda sır olmasını istedi"

Bunun üzerine anne M.C., polise giderek eşi Ömer C.'den şikayetçi oldu.

Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'nda beyanına başvurulan B.C., tır şoförü babasının kendisine iki kez cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, “Bir defasında annem evde kardeşimi uyuturken, bir defasında da annem hastaneye gittiğinde oldu. Sonra bunun aramızda sır olmasını istedi. Babamın bir daha böyle davranışlar yapmamasını istiyorum." dedi.

Eşine 'mahcubum' mesajları attı

Gözaltına alınan Ömer C. ifadesinde, boşanmak isteyen eşinin kızını yönlendirmesi sonucu iftiraya uğradığını söyledi. M.C. ise aile içerisinde boşanma konusunun geçmediğini, istismar tarihine kadar da boşanmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirtti.

Olayı öğrendikten sonra eşine boşanma davası açtığını söyleyen M.C., “Ayrıca ben olayı öğrendikten sonra eşim bana telefonla, 'Canım bu konuyu aramızda halledemezsek hepimiz için çok kötü sonuçları olacak. Ben kabahatimin farkındayım. Bu benim de hatırlamak istemediğim kötü bir anıydı. Yüzeysel bir şeydi. Çok konuşmak istemiyorum. Etrafa duyulursa kızın psikolojisi altüst olur. Ben beni geçtim, sizleri düşünüyorum. Yine de sen bilirsin. Atacağın adımları düşünerek at. Sana karşı çok mahcubum. Bir şans istemeye yüzüm yok' şeklinde mesaj attı." dedi.

Tutuklandı

Ömer C., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Görülen davada sanığın özellikle eşine attığı mesajla suçunu ikrar ettiğine dikkat çeken mahkeme heyeti, Ömer C.'yi kızına karşı 'cinsel istismar' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın cezasında hiçbir indirim uygulamadı. Kararda ayrıca, sanığın eylemlerini zincirleme hareket ederek işlediğine dikkat çekildi.