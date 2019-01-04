Antalya'da kaymakam açığa alındı
Antalya'nın Kemer İlçesi Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.04 Ocak 2019 Cuma 17:21
Antalya'nın Kemer ilçesine, eylül ayında atanan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.
Hakkındaki bazı iddialar nedeniyle açığa alınan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı. Yaşar, Van'ın Erciş ilçesi kaymakamıyken, 17 Eylül 2018 tarihinde Kemer Kaymakamlığı'na atanmıştı.
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