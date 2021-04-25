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Yerel Antalya'da kaybolan gençten kötü haber
Yerel

Antalya'da kaybolan gençten kötü haber

Antalya'daki Aksu çayında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:22:00 -
Antalya'da kaybolan gençten kötü haber

Antalya'nın Aksu ilçesinde çayda kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi, dalgıç polislerce bulundu.

Boztepe Mahallesi'nden geçen Aksu Çayı'na giren Adnan Yıldız, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Suda gözden kaybolan genci fark eden bir çocuk, durumu babasına anlattı.

Babanın ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Oğlunun kıyafetlerini kucaklayıp arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip eden baba Müslüm Yıldız ve diğer aile fertleri, acı haberle sinir krizi geçirdi.

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