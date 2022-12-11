Antalya’da kapı anahtarıyla 3 polisi yaralayan motokuryeyle ilgili flaş gelişme
Antalya'nın Kepez ilçesinde polis çevirmesinde kendisinden belge isteyen polis memurlarına kapı anahtarıyla saldırarak 3 polisi yaralayan motosikletli kurye Arif Şimşek tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde polis çevirmesinde kendisinden belge isteyen polis memurlarına kapı anahtarıyla saldırarak 3 polisi yaralayan motosikletli kurye Arif Şimşek tutuklandı.
Dehşet veren olay Antalya'nın Kepez ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Şahin ekiplerinin yaptığı kontrol sırasında yaşandı. Polis memurlarının çevirdiği 07 BCR 565 plakalı motosikletli kurye Arif Ş., kendisinden belge isteyen polis memurlarına kapı anahtarıyla saldırdı.
3 polisi yüzünden yaralamıştı
Olayda 3 polis yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de Arif Şimşek tarafından darp edildi. Arif Şimşek, çevredekiler ile takviye gelen polisler tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Arif Şimşek de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.