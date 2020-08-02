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Aktüel

Antalya'da kanyondaki suya giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-02 12:19:32 -
Antalya'da kanyondaki suya giren genç boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kanyondaki suya giren genç boğuldu.

Arkadaşlarıyla Ahmetler Kanyonu'na giden Abdulmuttalip Şaşmaz (22) suya girdi. Şaşmaz, bir süre sonra suyun derinleştiği noktada gözden kayboldu.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi (SAK) ekibi sevk edildi.

Ekibin arama çalışması sonucu gencin cansız bedeni bulundu.

Şaşmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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