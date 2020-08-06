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Aktüel

Antalya'da kanala giren genç kayboldu

17 yaşındaki genci, arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:08:46 -
Antalya'da kanala giren genç kayboldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılan 17 yaşındaki genç kayboldu.

Baraj Mahallesi 5928 Sokak'ta arkadaşıyla kanala giren Sezgin Andariman, akıntıya kapıldı. Bir süre suda sürüklenen Andariman, gözden kaybolunca kıyıdakiler yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kıyıda yapılan çalışmanın ardından bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri, arama gerçekleştirdi.

Kameralar yardımıyla su altı taraması yapan ekipler, yaklaşık 4 saat boyunca çalışma yürüttü. Akşam geç saatlerde arama çalışmalarına, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Bölgeye gelen aile yakınları, çalışmalara ara verilmemesini istedi. Andariman'ın ağabeyleri de "Biz 10 kardeştik, birbirimize sahip çıkamadık. Ciğerimiz gitti." diye gözyaşı döktü.


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