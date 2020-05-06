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Aktüel

Antalya’da kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde park halinde bulunan kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 20:51:17 -
Antalya’da kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde park halinde bulunan kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, il genelinde herhangi bir yetki ya da izin belgesi bulunmayan şahıslar tarafından akaryakıt ürünlerinin toplandığı ve sonrasında piyasaya sürüldüğü yönünde bilgiler elde edildi. Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde park halinde bulunan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada 1 adet akaryakıt aktarımında kullanılan santrifüj pompa ve bu pompaya bağlı hortumlar ile 3 adet bin 200 litre kapasiteli IBS tanklarından toplamda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan H.C. hakkında işlem başlatıldı.

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